Защитник «Зенита» Данил Круговой отказался переходить в «Локомотив» на правах аренды. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, 24-летний футболист был приоритетной целью московского клуба на зимнее трансферное окно. В качестве альтернативного варианта на позицию левого защитника «железнодорожники» рассматривают игрока «Крыльев Советов» Юрия Горшкова.

В текущем сезоне Круговой провёл в составе «сине-бело-голубых» 15 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. На счету 23-летнего Горшкова также один голевой пас, но уже в 16 встречах за команду из Самары.