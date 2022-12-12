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Круговой отказался переходить в «Локомотив» на правах аренды

12 Декабря 2022 • 12:45 Комментировать

Защитник «Зенита» Данил Круговой отказался переходить в «Локомотив» на правах аренды. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, 24-летний футболист был приоритетной целью московского клуба на зимнее трансферное окно. В качестве альтернативного варианта на позицию левого защитника «железнодорожники» рассматривают игрока «Крыльев Советов» Юрия Горшкова.

В текущем сезоне Круговой провёл в составе «сине-бело-голубых» 15 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. На счету 23-летнего Горшкова также один голевой пас, но уже в 16 встречах за команду из Самары. 
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Юрий Горшков Данил Круговой Трансферы футбола - зима 2023
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