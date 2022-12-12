Дюрица допустил, что из Дзюбы может получиться хороший тренер

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица оценил шансы известного российского нападающего Артёма Дзюбы в будущем стать тренером.

Напомним, ранее экс-партнёр Дзюбы по «Зениту» Александр Кокорин, в данный момент выступающий за «Арис», сообщил, что 34-летнего футболиста хотят видеть на Кипре в качестве тренера.

Дюрица считает, что Дзюбе стоит попробовать себя в новой деятельности, поскольку у хорошего игрока есть шанс стать и сильным тренером. Однако, по мнению эксперта, в своём возрасте экс-капитан сборной России ещё способен приносить пользу на футбольном поле.

«Не каждый игрок может стать тренером». Только время покажет. Пусть попробует. Но там ещё больше работы и давления. Ты можешь быть успешным, а проиграешь две-три игры и до свидания», — цитирует Дюрицу «Спорт-Экспресс».

В ноябре нынешнего года Дзюба расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор» и сейчас находится в поиске новой команды. В текущем сезоне нападающий успел провести пять матчей, отметившись в них одним забитым голом.