Дюрица — о переезде в Россию: «Сначала я плакал неделю»

Бывший защитник «Локомотива» и «Сатурна» Ян Дюрица вспомнил о своих первых эмоциях после переезда в Россию.

Словацкий футболист признался, что у него осталось много приятных воспоминаний о нашей стране, однако в самом начале всё было непросто.

«Сначала всё было непросто — я плакал неделю. Тогда я хотел домой, говорил: «Не хочу». Но потом, когда немного начал говорить по-русски, меня приняли», — цитирует Дюрицу «Спорт-Экспресс».

Напомним, защитник перешёл в «Сатурн» в начале 2006 года из клуба «Артмедиа», а уже через три года Дюрица стал игроком «Локомотива». В составе «железнодорожников» футболист провёл в общей сложности 150 матчей, забив в них шесть голов и отдав четыре результативные передачи.