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Дюрица — о переезде в Россию: «Сначала я плакал неделю»

12 Декабря 2022 • 11:47 Комментировать

Бывший защитник «Локомотива» и «Сатурна» Ян Дюрица вспомнил о своих первых эмоциях после переезда в Россию.

Словацкий футболист признался, что у него осталось много приятных воспоминаний о нашей стране, однако в самом начале всё было непросто.

«Сначала всё было непросто — я плакал неделю. Тогда я хотел домой, говорил: «Не хочу». Но потом, когда немного начал говорить по-русски, меня приняли», — цитирует Дюрицу «Спорт-Экспресс».

Напомним, защитник перешёл в «Сатурн» в начале 2006 года из клуба «Артмедиа», а уже через три года Дюрица стал игроком «Локомотива». В составе «железнодорожников» футболист провёл в общей сложности 150 матчей, забив в них шесть голов и отдав четыре результативные передачи.   

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сатурн Ян Дюрица
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