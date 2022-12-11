Помазун: «Важно не опуститься ниже десятого места»

«Урал» сотворил главный ренессанс первой половины чемпионата российской Премьер-лиги, начинала команда из рук вон плохо, в результате чего уже после четырех туров был уволен главный тренер Игорь Шалимов.

А вот после того, как клуб возглавил Виктор Ганчаренко, «Урал» преобразился и теперь стремительно рвется в первую половину турнирной таблицы. Голкипер клуба Илья Помазун поделился планами на вторую половину сезона.

- Забраться как можно выше. Понимаем, что будет непросто, особенно учитывая наш календарь. Но у нас хорошая команда. Постараемся не опуститься ниже десятки, а по возможности — улучшить текущий результат, - цитирует слова Помазуна издание «Спорт-Экспресс».