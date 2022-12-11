Вингер «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может стать ключевой фигурой на зимнем трансферном рынке. 18-летний футболист проводит свой первый полноценный сезон в Премьер-лиге и в 15 официальных матчах отметился четырьмя голами, а также тремя результативными передачами.

В сети Интернет появилась информация о том, что московский «Спартак» предложил около пяти миллионов евро за права на футболиста. Но, по данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», это неправда.

Добавим, что Пиняева, Максима Глушенкова и Романа Ежова пытался заполучить московский «Локомотив», но получил решительный отказ.