Московский ЦСКА может избавиться от защитника Бруно Фукса. По данным итальянских СМИ, он близок к аренде в «Атлетико Минейро». По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», у бразильцев будет право выкупа контракта 23-летнего игрока за четыре миллиона евро без учёта бонусов.

В текущем сезоне Фукс принял участие в четырех матчах «армейцев». Летом 2020 года за него заплатили 8 млн евро, но из-за травм он пропустил 390 дней, а это больше календарного года. Футболист талантливый и перспективный, в его активе семь матчей в составе молодежной сборной Бразилии. В ЦСКА Фукс должен оставаться до лета 2025 года.