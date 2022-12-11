Александр Гришин: «Фернандес может поиграть ещё пару лет»

Известный российский специалист Александр Грищин положительно оценивает новость о том, что бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес, в свое время получивший российское гражданство и поигравший за сборную России, решил возобновить свою футбольную карьеру. Гришин считает это хорошим ходом со стороны Фернандеса.

- Если Фернандес будет держать себя в хорошем состоянии, сможет еще пару лет сыграть. Марио Фернандес качественный игрок. Ни один бы клуб от него не отказался, - цитирует слова Гришина Sport24.

В России Марио Фернандес выступал за ЦСКА, к которому он присоединился в 2012 году.