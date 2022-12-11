Соболев: «Бальде — крутой парень»

Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался о своём партнере по команде Кейта Бальде. Напомним, 27-летний сенегалец был дисквалифицирован до 5 декабря 2022 года за нарушение антидопинговых правил во времена выступления за «Кальяри».

«Бальде — крутой парень, думаю, уже на сборах будет с нами тренироваться», — заявил Соболев во время своего стрима на Twitch.

В нынешнем сезоне Бальде принял участие в одном матче Российской премьер-лиги, в котором провел на поле 38 минут и не отметился результативными действиями.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 17 туров.