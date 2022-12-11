Помазун: «С чемпионом всё понятно? Я бы не сказал»

Вратарь «Урала» Илья Помазун поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«С чемпионом все понятно? Я бы не сказал. И «Спартак», и ЦСКА набрали неплохой ход. В футболе все случается!» — заявил Помазун «Спорт-Экспрессу».

Футболист вспомнил, как однажды ЦСКА ушел на зимний перерыв, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков, но весной выиграл практически все матчи и завоевал золотые медали.

После 17 туров санкт-петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка. Его преследователями являются «Спартак» (36 очков) и «Ростов» (35).