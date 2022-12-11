Помазун заявил, что Ганчаренко сплотил «Урал»

Вратарь «Урала» Илья Помазун высказался о работе с главным тренером Виктором Ганчаренко. Голкипер рассказал, что работал с этим специалистом в ЦСКА, поэтому знаком с его требованиями и быстро адаптировался.

«Мы объединились одной целью, плюс Ганчаренко сплотил команду: все друг за друга, независимо от того, кто выходит на поле. Когда выправили результаты, появилась вера в себя», — приводит слова Помазуна «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что сначала команда настраивалась на борьбу за выживание, а сейчас хочет поддерживать те результаты, которые были в последних играх.

Напомним, 45-летний тренер возглавил екатеринбургский клуб в августе 2022 года. Стоит отметить, «шмели» ушли на зимнюю паузу с беспроигрышной серией в 11 матчей.