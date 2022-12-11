Маньяков объяснил, почему он против ужесточения лимита в РПЛ

Футбольный агент Александр Маньяков поделился мнением о возможном ужесточении лимита в Российской премьер-лиге.

«Никаких положительных моментов в ужесточении лимита не вижу. По одной простой причине: во многих клубах легионеры играют ключевую роль», — заявил менеджер Metaratings.

По мнению Маньякова, в отсутствии еврокубков российский футбол является зрелищным за счет качественных иностранцев, благодаря таким игрокам местные футболисты прогрессируют.

Напомним, на данный момент в чемпионате России действует лимит «13+12» (не более 13 легионеров в заявке на сезон и не менее 12 российских игроков).