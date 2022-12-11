​Онопко составил список самых талантливых игроков, с которыми работал

Член тренерского штаба Валерия Карпина в «Ростове» и сборной России Валерий Карпин составил список наиболее талантливых футболистов из тех, с кем он работал.

«Только без мест! А то они и так сейчас зазвездятся. Мелехин, Чалов, Сильянов, Головин, Уткин, Глебов, Марадишвили, Кучаев», - высказался Онопко, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В этом списке выделяется Александр Головин, поскольку в настоящий момент он выступает в Лиге 1 за «Монако». Цвета монегасков полузащитник защищает уже пятый сезон.

Стоит сказать, что ранее Виктор Онопко на протяжении длительного периода времени работал в тренерском штабе ЦСКА.