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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Онопко составил список самых талантливых игроков, с которыми работал

11 Декабря 2022 • 19:42 Комментировать

Член тренерского штаба Валерия Карпина в «Ростове» и сборной России Валерий Карпин составил список наиболее талантливых футболистов из тех, с кем он работал.

«Только без мест! А то они и так сейчас зазвездятся. Мелехин, Чалов, Сильянов, Головин, Уткин, Глебов, Марадишвили, Кучаев», - высказался Онопко, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В этом списке выделяется Александр Головин, поскольку в настоящий момент он выступает в Лиге 1 за «Монако». Цвета монегасков полузащитник защищает уже пятый сезон.

Стоит сказать, что ранее Виктор Онопко на протяжении длительного периода времени работал в тренерском штабе ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Сборная России Виктор Онопко
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