Помазун: «Цель «Урала»? Забраться как можно выше»

Голкипер «Урала» Илья Помазун ответил на вопрос о целях своей команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Забраться как можно выше. Понимаем, что будет непросто, особенно учитывая наш календарь во второй части сезона. Но у нас правда очень хорошая команда», — заявил Помазун «Спорт-Экспрессу».

Вратарь отметил, что «Урал» постарается попасть в десятку по итогам этого сезона.

В нынешнем сезоне 26-летний голкипер принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 31 гол и четыре раза смог сохранить свои ворота «сухими».

После 17 туров «шмели» идут на десятой строчке в чемпионате России, набрав 21 очко.