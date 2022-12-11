Чепчугов высказался о возвращении Марио Фернандеса в футбол

Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов отреагировал на информацию о том, что защитник Марио Фернандес возобновил футбольную карьеру. Ранее стало известно, что Фернандес предстоящий год проведет в бразильском клубе на правах аренды, а в декабре 2023 года вернется в стан «армейцев».

«Поступок мудрых людей в руководстве ЦСКА — дать добро на подписание контракта с клубом в Бразилии. Если Марио вернется в ЦСКА, чемпионат России вновь приобретет великолепного футболиста», — цитирует Чепчугова Sport24.

Напомним, 32-летний защитник выступал за столичный клуб с 2012 по 2022 года. За это время он провел 329 матчей, забил 11 голов и сделал 47 результативных передач.