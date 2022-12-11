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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Данильянц: Жду предложение от Бердыева о работе в «Сочи»

11 Декабря 2022 • 18:40 Комментировать

Иван Данильянц, экс-ассистент Курбана Бердыева в «Рубине» и «Ростове», ответил на вопрос о возможной работе в «Сочи». Напомним, ранее президент южан Борис Ротенберг сообщил, что Бердыев представлен команде в качестве нового главного тренера.  

«Пока предложения от Курбана Бекиевича не получил. Жду ли я его? Да. Мы работали вместе. С Бердыевым пока не общались. Он, наверное, тоже в отпуске», — приводит слова Данильянца «РБ Спорт».

При этом тренер отметил, что, возможно, Бердыев не отдыхает, потому что он живет футболом.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков после 17 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Иван Данильянц Сочи
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