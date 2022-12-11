​Дзюба решил, где хочет продолжить карьеру

Артём Дзюба является вторым самым дорогим футболистом мира после Криштиану Роналду среди тех, кто числится в списке свободных агентов. Без клубной прописки 34-летний нападающий остался в начале ноября, когда он расторг контракт с «Адана Демирспор».

Как сообщает sport24, Артём Дзюба хочет продолжить карьеру в российском футболе. Именно варианты в России будут для нападающего приоритетными.

При этом отмечается, что по состоянию на сегодняшний день Артём Дзюба не ведёт переговоры ни с одним из клубов.

За турецкий «Адана Демирспор» Артём Дзюба провёл всего лишь пять матчей и забил один гол.