Пономарёв: «Гайич сильнее Фернандеса»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал информацию о том, что экс-защитник «армейцев» Марио Фернандес, приостановивший свою карьеру минувшим летом, решил возобновить её в бразильском клубе.

Ранее сообщалось, что новой командой футболиста станет «Интернасьонал».

По мнению ветерана, нет ничего страшного в том, что Фернандес не будет выступать за ЦСКА, так как 32-летний бразилец с российским паспортом плохо действовал в обороне, да и возраст у него уже немолодой. Кроме того, Пономарёв считает, что сербский защитник Милан Гайич, выступающий на позиции правого защитника, превосходит Фернандеса по игровым качествам.

«В обороне Гайич сильнее, и тактически он более грамотный, чем Марио. Серб может хорошо подключиться в атаку», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Напомним, Фернандес выступал за ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В общей сложности за «красно-синих» защитник провёл 329 матчей, забив в них 11 голов и отдав 47 результативных передач.