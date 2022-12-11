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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: «Гайич сильнее Фернандеса»

11 Декабря 2022 • 17:53 Комментировать

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал информацию о том, что экс-защитник «армейцев» Марио Фернандес, приостановивший свою карьеру минувшим летом, решил возобновить её в бразильском клубе.

Ранее сообщалось, что новой командой футболиста станет «Интернасьонал».  

По мнению ветерана, нет ничего страшного в том, что Фернандес не будет выступать за ЦСКА, так как 32-летний бразилец с российским паспортом плохо действовал в обороне, да и возраст у него уже немолодой. Кроме того, Пономарёв считает, что сербский защитник Милан Гайич, выступающий на позиции правого защитника, превосходит Фернандеса по игровым качествам. 

«В обороне Гайич сильнее, и тактически он более грамотный, чем Марио. Серб может хорошо подключиться в атаку», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Напомним, Фернандес выступал за ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В общей сложности за «красно-синих» защитник провёл 329 матчей, забив в них 11 голов и отдав 47 результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес Интернасьонал Милан Гайич Владимир Пономарёв
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