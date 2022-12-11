​Сутормин: «Спартак» стал намного сильнее»

Игрок «Зенита» Алексей Сутормин отметил прогресс «Спартака» по сравнению с прошлым сезоном.

Напомним, что после первой части чемпионата России «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на шесть зачётных баллов.

«Конечно, в этом сезоне «Спартак» намного сильнее, чем в предыдущем. Они стали организованнее и увереннее, играют в более интересный футбол. Это позитивно влияет на уровень чемпионата, на конкуренцию», - высказался Сутормин, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Напомним, что Гильермо Абаскаль стал главным тренером «Спартака» в июне.