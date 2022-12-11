Соломатин: Фукс не является ключевым футболистом ЦСКА, поэтому пусть едет в Бразилию

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин высказался о возможном уходе защитника Бруно Фукса из стана «армейцев». Ранее сообщалось, что 23-летний футболист может перейти в бразильский клуб в предстоящее трансферное окно.

«Пусть Фукс возвращается домой. На его место придут молодые ребята из академии и дубля ЦСКА», — приводит слова Соломатина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Фукс не является важнейшим игроком столичного клуба, поэтому может ехать в Бразилию.

В текущем сезоне защитник принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых получил две желтые карточки. Контракт Фукса с ЦСКА рассчитан до 2025 года.