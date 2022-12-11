Кузьмичёв не верит, что кто-нибудь сумеет побороться с «Зенитом» за чемпионский титул

Экс-директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв рассказал о том, какие команды и игроки произвели на него самое сильное впечатление в первой части текущего сезона РПЛ.

Среди команд специалист выделил «Ростов», ЦСКА и «Спартак». В составе «красно-белых» Кузьмичёв также отметил игру нидерландского нападающего Куинси Промеса, который в данный момент возглавляет бомбардирскую гонку турнира.

«Ростов» провёл очень ровно первую часть сезона. ЦСКА начал ярко, потом сбавил обороты. «Спартак» точно заслуживает внимания, работа Абаскаля впечатляет.

Меня впечатлил Промес, потому что, когда Куинси вернулся в РПЛ, он не был похож на себя прежнего. А в этом сезоне он довольно ярко играет», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

Кроме того, функционер выразил уверенность, что чемпионат России выиграет «Зенит», а за второе место будут бороться «Спартак», «Динамо», «Ростов» и ЦСКА.

Напомним, что после 17 туров турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит». Следом идёт «Спартак», отстающий от петербуржцев на шесть очков, а замыкает лидирующую тройку «Ростов».