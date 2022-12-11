Кириченко назвал команду, которая стала открытием в РПЛ

Российский тренер Дмитрий Кириченко ответил на вопрос, какую команду он считает открытием первой части сезона в РПЛ.

«Наверное, «Ростов». Команда идет на третьем месте, не обладая, откровенно говоря, каким-то сумасшедшим составом. Надо отметить работу руководства клуба, Карпина», — приводит слова Кириченко «РБ Спорт».

Помимо этого, специалист заявил, что видел несколько игр «Оренбурга», эта команда показывает яркий и интересный футбол.

«Ростов» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 35 набранных очков. Подопечные Карпина отстают от лидирующего «Зенита» на семь зачетных баллов.