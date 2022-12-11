Сутормин рассказал, кто является главным конкурентом «Зенита» в нынешнем сезоне

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин ответил на вопрос, кого он считает главным конкурентом «сине-бело-голубых» в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Напомним, после 17 туров петербуржцы уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков. По мнению Сутормина, в текущем сезоне «красно-белые» заметно прибавили в качестве своей игры, что оказывает позитивное влияние на общий уровень российского чемпионата.

«Кто главный конкурент «Зенита» в этом сезоне? Тяжело судить. Понятно, что в первой половине сезона это был «Спартак», но впереди весенняя часть чемпионата, многое может поменяться», — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».