В ЦСКА назвали новый клуб Марио Фернандеса

Защитник Марио Фернандес возобновит игровую карьеру в бразильском клубе «Интернасьонал». Об этом в разговоре с корреспондентом ТАСС рассказал директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Он возобновляет карьеру в «Интернасьонале». Мы не стали возражать и препятствовать. Ближайший год Марио проведет в Бразилии. Что будет через год - покажет время», - сказал представитель «армейского» клуба.

Напомним, что в середине мая этого года Фернандес принял решение приостановить карьеру. Марио выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе сборной России латераль провел 33 поединка и отметился пятью забитыми мячами.