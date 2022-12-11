Массажист Кокорина: «Кокорин усилил бы любую российскую команду на 25 процентов»

Сергей Колесников, массажист нападающего «Ариса» Александра Кокорина, высказался о возможном возвращении 31-летнего футболиста в Россию.

Колесников выразил уверенность в том, что Кокорин не только ещё поиграет на родине, но и усилит любой российский клуб. Отметим, что в настоящий момент форвард выступает за «Арис» на правах аренды, а права на него принадлежат итальянской «Фиорентине».

«Любой российский клуб, в котором выступал бы Кокорин, был бы на 25 процентов сильнее. Таких игроков мало», — цитирует Колесникова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кокорин провёл за кипрскую команду 10 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.