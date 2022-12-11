Стало известно, когда Фернандес вернётся в ЦСКА

Агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника Марио Фернандеса, ответил на вопрос о возможном возвращении в ЦСКА. Ранее стало известно, что футболист проведет предстоящий год в аренде в бразильском клубе.

«Марио вернется в ЦСКА. Когда это произойдет? Возможно, в следующем декабре», — приводит слова представителя игрока «РБ Спорт».

Напомним, ранее 32-летний защитник приостановил игровую карьеру и уехал в Бразилию к своей семье.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. За это время он принял участие в 329 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 47 результативных передач.