Кириченко заявил, что не подписывал контракт с «Сочи»

Дмитрий Кириченко, который был ассистентом Курбана Бердыева в «Кайрате» и «Тракторе», ответил на вопрос о возможной работе в «Сочи».

Напомним, ранее тренерский штаб Бердыева покинул иранский «Трактор». Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что 70-летний специалист был представлен команде в качестве нового главного тренера, но официальной информации до сих пор нет.

«Давайте без «Сочи», я ничего не подписал еще», — цитирует слова Кириченко «РБ Спорт».

Сочинский клуб ушел на зимнюю паузу на девятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 26 очков после 17 туров. Возобновление чемпионата произойдет в марте 2023 года.