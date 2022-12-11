Игнасио Видаль, агент уругвайского защитника Эммануэля Эрнандеса, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», высказался о возможном переходе своего клиента в «Оренбург».

«Нет, «Оренбург» не интересовался моим клиентом, наверное, произошла ошибка. Есть интерес от другого клуба из России, не буду его называть, но там пока не сделали конкретное предложение», — сообщил Видаль.

В текущем году 25-летний футболист выступал за клуб «Данубио». В составе уругвайской команды Эрнандес провёл 33 матча, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу. Действующий контракт защитника с южноамериканским клубом рассчитан до конца декабря.