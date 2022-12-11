​Марио Фернандес поблагодарил ЦСКА

ЦСКА объявил о том, что Марио Фернандес возобновит карьеру в Бразилии. Московский клуб не стал препятствовать желанию защитника выступать рядом со своей семьёй.

ЦСКА также опубликовал обращение 32-летнего футболиста.

«Я хочу вновь поблагодарить ЦСКА за теплоту и уважение, которое клуб всегда проявлял ко мне. Также я благодарю клуб за то, что дал мне возможность провести ещё один год в Бразилии. В течение 2023 года я буду играть в футбол здесь. Также я хочу поблагодарить руководство клуба и всех в России за любовь, теплоту и уважение, проявленные ко мне», - сказал Фернандес.

Кроме того, футболист отметил, что всегда будет поддерживать ЦСКА.

Напомним, что Марио Фернандес провёл в составе ЦСКА десять сезонов. Летом уходящего года футболист принял решение о приостановке карьеры.