​ЦСКА разрешил Марио Фернандесу возобновить карьеру в Бразилии

По завершению прошлого сезона защитник ЦСКА Марио Фернандес принял решение о приостановке карьеры. Очень скоро 32-летний футболист возобновит выступления. Футболист будет играть в Бразилии, о чём сообщила пресс-служба «армейцев».

«Наш клуб не стал возражать желанию Марио ещё год провести в Бразилии, чтобы быть рядом с женой и недавно родившимся сыном», - говорится в сообщении ЦСКА.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА на протяжении десяти лет. За это время футболист провёл во всех соревнованиях 329 матчей, в которых забил 11 голов. Фернандес играл и за сборную России, за которую дебютировал осенью 2017 года после получения гражданства.