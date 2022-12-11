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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА разрешил Марио Фернандесу возобновить карьеру в Бразилии

11 Декабря 2022 • 15:53 Комментировать

По завершению прошлого сезона защитник ЦСКА Марио Фернандес принял решение о приостановке карьеры. Очень скоро 32-летний футболист возобновит выступления. Футболист будет играть в Бразилии, о чём сообщила пресс-служба «армейцев».

«Наш клуб не стал возражать желанию Марио ещё год провести в Бразилии, чтобы быть рядом с женой и недавно родившимся сыном», - говорится в сообщении ЦСКА.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА на протяжении десяти лет. За это время футболист провёл во всех соревнованиях 329 матчей, в которых забил 11 голов. Фернандес играл и за сборную России, за которую дебютировал осенью 2017 года после получения гражданства.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес
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