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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Миронов: «Мне нравится наш чемпионат»

11 Декабря 2022 • 15:04 Комментировать

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов поделился мнением о текущем уровне Российской премьер-лиги.

«Что касается нашего чемпионата, то меня все устраивает. Не считаю, что уровень РПЛ упал, мне нравится наш чемпионат. Я бы ничего не менял внутри», — приводит слова Миронова «РБ Спорт».

Футболист отметил, что ему очень нравится новый формат Фонбет Кубка России. Кроме этого, игрок заявил, что сейчас ему не хватает международных матчей.

В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых забил один мяч и записал в свой актив две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Алексей Миронов
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