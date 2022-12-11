​Онопко не спешит короновать «Зенит»

Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко высказался о гегемонии «Зенита» в Премьер-лиге.

Напомним, что «Зенит» завоёвывал чемпионский титул в каждом из четырёх последних сезонов. На текущий момент питерцы тоже лидируют в таблице, опережая второй «Спартак» на шесть зачётных баллов.

«Пока есть математические шансы у конкурентов, я бы не спешил говорить, что они чемпионы. Доминирование «Зенита» в РПЛ ни для кого не хорошо», - высказался Онопко, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что российский футбол в настоящий момент находится на зимних каникулах. Соревнования возобновятся в феврале.