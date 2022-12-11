Защитник «Монтеррея» Сесар Монтес в обозримом будущем может оказаться в Российской премьер-лиге. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», трансфер 25-летнего мексиканца в «Эспаньол» сорвался, и теперь игрок хочет переехать в Россию.

По нашим данным, финансовую составляющую вопроса возможного подписания Сесара Монтеса изучает «Спартак».

Ранее пресса связывала Сесара Монтеса с другим московским клубом – «Динамо».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Сесара Монтеса в 7 миллионов евро. Отметим, что защитник отыграл по 90 минут во всех трёх матчах сборной Мексики на чемпионате мира в Катаре.