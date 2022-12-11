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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» изучает возможность трансфера защитника сборной Мексики эксклюзив

11 Декабря 2022 • 14:25 Комментировать

Защитник «Монтеррея» Сесар Монтес в обозримом будущем может оказаться в Российской премьер-лиге. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», трансфер 25-летнего мексиканца в «Эспаньол» сорвался, и теперь игрок хочет переехать в Россию.

По нашим данным, финансовую составляющую вопроса возможного подписания Сесара Монтеса изучает «Спартак».

Ранее пресса связывала Сесара Монтеса с другим московским клубом – «Динамо».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Сесара Монтеса в 7 миллионов евро. Отметим, что защитник отыграл по 90 минут во всех трёх матчах сборной Мексики на чемпионате мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Монтеррей Сесар Монтес Трансферы футбола - зима 2023
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