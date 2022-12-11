Игрок ЦСКА может продолжить карьеру в Бразилии

Московский ЦСКА может расстаться с центральным защитником Бруно Фуксом. У 23-летнего бразильского футболиста появился вариант продолжения карьеры на родине.

Согласно сведениям Radio Itatiaia, заинтересованность в подписании игрока проявляет «Атлетико Минейро». При этом бразильский клуб не хочет подписывать Фукса на постоянной основе, а рассматривает вариант аренды на один год.

Южноамериканец не является игроком стартового состава ЦСКА. В текущем розыгрыше Премьер-лиги защитник поучаствовал в четырех встречах, в которых получил одну желтую карточку. Срок трудового договора между Фуксом и «армейцами» рассчитан до лета 2025 года.