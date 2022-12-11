Экс-тренер «Спартака» Каррера ответил на вопрос о возвращении в Россию

Итальянский специалист Массимо Каррера, который известен в чемпионате России по работе в столичном «Спартаке», прокомментировал информацию о возможном возвращении в РПЛ.

«Я лишь сказал, что с удовольствием вернулся бы в Россию», - передает слова тренера издание «Чемпионат».

58-летний наставник руководил «красно-белыми» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московская команда выиграла чемпионский титул в Российской премьер-лиге.

После ухода из «Спартака» Каррера поработал на посту главного тренера АЕКа и «Бари». До этого он работал ассистентом в «Ювентусе» и сборной Италии.