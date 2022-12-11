В «Урале» не исключили появление новичков

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о планах екатеринбургского клуба на зимнее трансферное окно.

Иванов не стал исключать появление новых футболистов в составе «Урала», отметив, что работа в этом направлении ведётся.

«Не могу сказать точно, будут ли у нас новички зимой. Если мы найдём подходящего игрока для нас, то, конечно, мы возьмём этого футболиста», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

На данный момент «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 17 матчах. Чемпионат России возобновится весной следующего года. 4 марта в игре 18-го тура команда из Екатеринбурга встретится в гостях со «Спартаком».