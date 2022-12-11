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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Божович: «Локомотив» развален на кусочки, но клуб с его ресурсами не вылетит»

11 Декабря 2022 • 05:15 Комментировать

Известный футбольный специалист Миодраг Божович, поработавший в чемпионате России, высказался о московском Локомотиве, который провально провел первую половину сезона-2022/2023.

«Команда развалена на кусочки. Но с теми ресурсами, которые есть, они не вылетят. Новый тренер должен помочь. Там лучшие условия для работы», - передает слова Миодрага «РБ Спорт».

Напомним, что по итогам 17 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали всего 13 баллов и занимают место в зоне переходных матчей. В Кубке страны столичный коллектив вышел в плей-офф, где встретится с «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Миодраг Божович
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