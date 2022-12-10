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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» намерен избавиться от Раконьяца эксклюзив

10 Декабря 2022 • 17:12 Комментировать

Руководство московского «Локомотива» планирует чистку состава.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», покинуть столичный клуб может черногорский форвард Марио Раконьяц.

22-летний нападающий провёл 12 матчей в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги, не отметившись результативными действиями. Во всех турнирах игрок национальной команды Черногории 15 раз вышел на поле в футболке «железнодорожников».

В столицу России Марио переехал этим летом из сербского клуба «Чукарички», подписав контракт на четыре года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марко Раконьяц
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