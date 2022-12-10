Руководство московского «Локомотива» планирует чистку состава.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», покинуть столичный клуб может черногорский форвард Марио Раконьяц.

22-летний нападающий провёл 12 матчей в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги, не отметившись результативными действиями. Во всех турнирах игрок национальной команды Черногории 15 раз вышел на поле в футболке «железнодорожников».

В столицу России Марио переехал этим летом из сербского клуба «Чукарички», подписав контракт на четыре года.