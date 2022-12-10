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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Заварзин: «Дзюба помог бы «Уралу» во второй части сезона»

10 Декабря 2022 • 14:18 Комментировать

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин высказался о будущем 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы, который в настоящий момент находится без клуба.

Ранее сообщалось, что интерес к Дзюбе проявляют «Урал» и «Торпедо». По мнению Заварзина, экс-капитан сборной России смог бы помочь команде из Екатеринбурга, которая после 17 туров занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Артём помог бы екатеринбуржцам во второй части сезона. «Торпедо» стоит на вылет, поэтому зачем помогать этой команде?» — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

Напомним, что в начале ноября Дзюба расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», в составе которого успел провести в общей сложности пять матчей и отметиться одним забитым голом.  

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Урал Артём Дзюба Юрий Заварзин Трансферы футбола - зима 2023
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