Российский тренер, эксперт Гаджи Гаджиев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» встал на защиту «Оренбурга», который выступает на искусственном поле.

«У нас слишком много разговоров о том, что «Оренбург» играет на искусственном поле. Но они играют на этом поле 15 игр и ещё 15 - на естественных полях. Поэтому, это никогда не учитывается.

«Амкар» тоже играл на искусственных полях, и всё время говорили: «Вот он играет на искусственном поле». Но послушайте, вы крат меньше играете на неестественном поле, чем он на обычных. Ситуации были такие, когда «Амкар» на естественных полях набирал больше очков, чем на искусственных», — сказал Гаджиев.

«Оренбург» завершил первую часть сезона на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Стоит отметить, что команда Марцела Лички идёт на первом месте по количеству набранных очков на домашней арене – 22. В гостях команда смогла одержать лишь одну победу.