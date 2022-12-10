Агент: «Марио Фернандес будет востребован, если захочет вернуться в футбол»

Жорже Машаду, агент бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса считает, что многие клубы будут заинтересованы в услугах 32-летнего футболиста, если он пожелает вернуться в футбол.

Напомним, минувшим летом бразилец с российским паспортом принял решение приостановить игровую карьеру. В прошлом сезоне Фернандес провёл в составе ЦСКА 30 матчей, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу.

«Марио Фернандес по-прежнему игрок высокого класса. Он будет востребован, если захочет вернуться», — приводит слова агента Sport24.

Помимо ЦСКА, Фернандес также выступал за «Гремио», из которого и перешёл в российский клуб летом 2012 года за 10,5 миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает защитника в 4,5 миллиона.