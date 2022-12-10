Депутат Госдумы от партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался на тему проблемы Fan ID в обществе.

«Есть недоработки, есть определённые задачи, которые и Минцифре поставлены в координации по работе с РФС, клубами и Минспортом. Потому что они основной реализатор этой программы, потому что они через МФЦ и другие способы выдают этот документ.

Насколько это на сегодняшний день конструктивно и полезно, мы с вами не понимаем. Есть, конечно, сложности, но я не думаю, что основной причиной недопосещаемости матчей чемпионата России является внедрение Fan ID, хотя вопросы есть», — сказал Свищев.

Напомним, с 1 декабря 2022 года система Fan ID распространилась на все стадионы команд Российской премьер-лиги. Ранее законопроект об электронном паспорте болельщика распространялся на несколько регионов. Таким образом, с 2023 года на любой стадион команды, выступающей в РПЛ, можно будет попасть только оформив Fan ID.