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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Свищев: «Не думаю, что основной причиной недопосещаемости матчей является внедрение Fan ID» эксклюзив

10 Декабря 2022 • 13:05 Комментировать

Депутат Госдумы от партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался на тему проблемы Fan ID в обществе.

«Есть недоработки, есть определённые задачи, которые и Минцифре поставлены в координации по работе с РФС, клубами и Минспортом. Потому что они основной реализатор этой программы, потому что они через МФЦ и другие способы выдают этот документ.

Насколько это на сегодняшний день конструктивно и полезно, мы с вами не понимаем. Есть, конечно, сложности, но я не думаю, что основной причиной недопосещаемости матчей чемпионата России является внедрение Fan ID, хотя вопросы есть», — сказал Свищев.

Напомним, с 1 декабря 2022 года система Fan ID распространилась на все стадионы команд Российской премьер-лиги. Ранее законопроект об электронном паспорте болельщика распространялся на несколько регионов. Таким образом, с 2023 года на любой стадион команды, выступающей в РПЛ, можно будет попасть только оформив Fan ID.


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Евро-Футбол.Ру,
РФС Болельщики РПЛ Дмитрий Свищев fan id
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