Агент: У Сулейманова нет никаких обид на «Краснодар»

Алан Агузаров, агент полузащитника «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомеда-Шапи Сулейманова, ответил на вопрос, есть ли у игрока обиды на «Краснодар».

«Обиды на «Краснодар»? Никаких обид нет. Для Шапи «Краснодар» — родной клуб, там остались его друзья, с кем-то он поддерживает хорошие отношения», — приводит слова Агузарова «РБ Спорт». По мнению агента, у Сулейманова всегда будут теплые чувства к краснодарскому клубу.

Напомним, 22-летний игрок выступает за «Хапоэль» на правах аренды. В текущем сезоне он принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив пять результативных передач.