Самедов: «Стал ли Промес своим? Он легионер и останется нидерландцем»

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов прокомментировал информацию, что нападающий «Спартака» Куинси Промес может получить паспорт РФ.

«Если Куинси сам захотел и такая возможность есть, то я только за. Стал ли Промес своим? Он зарабатывает как легионер, как топовый игрок нашего чемпионата. Он легионер и останется нидерландцем», — приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс». По мнению функционера, российский паспорт ничего не изменит, Промес просто больше не будет считаться легионером.

В этом сезоне на счету 30-летнего нападающего 17 голов и 7 голевых передач в 23 матчах во всех турнирах.