Камоцци: Промес хочет российский паспорт? Это отличное решение

Футбольный агент Франко Камоцци высказался о том, что нападающий «Спартака» Куинси Промес может получить паспорт Российской Федерации. Напомним, ранее Камоцци занимал должность советника бывшего президента «красно-белых» Леонида Федуна.

«Я считаю, что это отличное решение!» — заявил менеджер порталу «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 30-летний нидерландец принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 17 мячей и записал в свой актив семь результативных передач.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков после 17 туров.