Бояринцев не верит, что Промес может получить паспорт РФ

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев отреагировал на информацию о возможном получении российского гражданства нападающим «Спартака» Куинси Промесом.

«Я в это не верю. Думаю, что это просто слухи. Но не исключаю, что Куинси может доиграть клубную карьеру в нашем чемпионате», — заявил Бояринцев порталу «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что столичный клуб инициировал получение 30-летним нидерландцем получение паспорта Российской Федерации.

В нынешнем сезоне Промес принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и сделал семь ассистов.

«Спартак» занимает второе место в РПЛ, набрав 36 очков после 17 туров.