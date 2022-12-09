Ковтун: «Промес уважает Россию, поэтому и хочет получить гражданство»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Ковтун поделился мнением о том, что нападающий «красно-белых» Куинси Промес может получить российский паспорт.

«Вопрос с получением российского гражданства зависит от самого Промеса. Куинси уважает нашу страну, поэтому и хочет получить гражданство. Для него это вызов, раз он хочет остаться в России», — приводит слова Ковтуна «РБ Спорт».

Эксперт считает Промеса квалифицированным футболистом, если игрок получит гражданство, то это станет огромным плюсом для «Спартака».

В этом сезоне на счету 30-летнего нидерландца 17 забитых мячей и семь ассистов в 23 матчах с учетом всех турниров.