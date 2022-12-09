​Мостовой отреагировал на возможное получение Промесом гражданства РФ

В прессе появилась информация о том, что спартаковец Куинси Промес в обозримом будущем может получить российский паспорт. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом российский футболист – Александр Мостовой.

«Конечно, это дело каждого: любой может выбрать себе гражданство и паспорт. Если мы говорим о футболе - не вижу смысла. Так же, как история с Малкомом и Клаудиньо», - высказался Мостовой, слова которого на своих страницах приводит sport24.

«Спартак» после первой части чемпионата России располагается на второй позиции в турнирной таблице. Куинси Промес в этом сезоне РПЛ записал на свой счёт 14 голов. Нидерландец делит с Владимиром Сычевым лидерство в гонке бомбардиров.