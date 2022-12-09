Кавазашвили считает, что Промесу нужно дать паспорт РФ

Анзор Кавазашвили, который в своё время выступал за «Спартак», отреагировал на новость о том, что Куинси Промес может стать гражданином Российской Федерации.

Кавазашвили считает, что Промес должен получить российский паспорт, если у него есть такое желание.

«Обязательно нужно ему дать паспорт. Сможет он сыграть за сборную России или нет – это другой вопрос, человек хочет стать гражданином России, почему бы ему не дать паспорт?» - сказал Кавазашвили, слова которого на своих страницах приводит Metaratings.

В чемпионате России сезона 2022/2023 Куинси Промес смог забить 14 голов. Нидерландец делит первое место в рейтинге бомбардиров РПЛ с Владимиром Сычевым, выступающим за «Оренбург».