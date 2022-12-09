Глушаков: «Промес — наш в доску!»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о возможном получении российского гражданства нападающим «Спартака» Куинси Промесом. Напомним, Глушаков защищал цвета «красно-белых» с 2013 по 2019 год.

«Если Куинси хочет получить российское гражданство, это нормально. Он уже в бане был и самогон пробовал! Можно сказать, прожженый русский человек, наш в доску!» — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 30-летний Промес принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 17 голов и сделал 7 ассистов.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.