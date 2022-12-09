Петржела: «Промес повторил за Малкомом и Клаудиньо»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал известие о том, что нидерландский форвард «Спартака» Куинси Промес может получить российский паспорт.

«Как по мне, это неудивительно. Ведь Россия красивая. Мне всегда нравилась эта страна. Можно ли сказать, что Промес повторил за Малкомом и Клаудиньо в этой ситуации? Да, вполне», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Промес вернулся в московский коллектив в начале 2021 года. Его действующий контракт с «красно-белыми» рассчитан до окончания сезона-2023/2024.

В этом сезоне на счету Куинси 14 забитых мячей и шесть голевых передач в 16 поединках Премьер-лиги.